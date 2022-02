Gf Vip 6 | Delia Duran è convinta che Jessica Selassié stia soffocando Barù | le altre Vippone la rimproverano | “Stavate flirtando!”

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Il rapporto trasi fa sempre più complicato all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Negli ultimi giorni infatti, i due si sono confrontati sul presunto bacio che sarebbe avvenuto all’interno della Love Boat tra lui e la compagna di Alex Belli,. Se da una parte ilha smentito i rumor che lo hanno visto coinvolto, dall’altra non si è sbilanciato più di tanto nei confronti della principessa di Etiopia, ribadendo ancora una volta di non volere avere relazioni sotto i riflettori. Nelle ultime ore, poi,, chiacchierando con Davide Silvestri, ha nuovamente chiarito il suo disinteresse nei confronti della Selassiè. Al ché, l’attore di Vivere ha voluto metterlo in guardia invitandolo ad essere più chiaro, come riportato ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, Delia Duran è convinta che Jessica Selassié stia soffocando Barù, le altre Vippone la rimproverano: “Stav… - GuidoCordeschi : RT @blogtivvu: Primo finalista Grande Fratello Vip, Delia, Davide, Manila e Katia: ecco cosa dicono i sondaggi - tempoweb : #AlexBelli va a prendersi #DeliaDuran nella casa del #GFVip: il clamoroso ritorno. Il piano segreto di #Signorini p… - blogtivvu : Primo finalista Grande Fratello Vip, Delia, Davide, Manila e Katia: ecco cosa dicono i sondaggi - FrancyLap : RT @IsaeChia: #GfVip 6, Delia Duran si chiarisce con Soleil Sorge che chiosa: “Sei tu la donna della sua vita, non io!” La moglie di Alex… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Delia

Insomma, il Gfè pronto ad un nuovo smalto. Un ritorno al passato con una soap che, però, adesso potrebbe arrivare finalmente ai titoli di coda. Per alcuni, in Rete, sul triangolo, Alex, ......alla Sorge di non voler far sapere del suo lutto agli altri concorrenti del Gf"Sì l'ho saputo, ma tranquilla per me, grazie davvero comunque" . Leggi anche L'avvicinamento inaspettato tra...Medugno, da poco più di una settimana, è diventato a tutti gli effetti un concorrente del GF Vip 6. (Inews24) Leggi anche: Alessandro Basciano fa fuori Delia Duran: "Sei folgorata!" Leggi anche: GF ...Leggi anche: GF VIP, il gesto disperato di Alessandro Basciano: "Ora basta". Delia Duran, le domande ad Alessandro Basciano su Sophie Codegoni. La Pantera… Leggi ...