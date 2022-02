Gerard Butler star di Just Watch Me, film scritto da Derek Kolstad, creatore di John Wick (Di lunedì 7 febbraio 2022) L'attore Gerard Butler sarà il protagonista del thriller Just Watch Me, un progetto tratto dal romanzo di Jeff Lindsay, creatore di Dexter, e prodotto dall'ideatore di John Wick. Gerard Butler sarà il protagonista del thriller Just Watch Me, scritto dal creatore di John Wick Derek Kolstand e tratto dal romanzo di Jeff Lindsay, il creatore di Dexter. Il libro è il primo della storia dedicata al personaggio di Riley Wolfe ed è quindi probabile l'intenzione di gettare le basi per un franchise cinematografico. Just Watch Me racconta la storia di Wolfe, il ruolo è stato ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 7 febbraio 2022) L'attoresarà il protagonista del thrillerMe, un progetto tratto dal romanzo di Jeff Lindsay,di Dexter, e prodotto dall'ideatore disarà il protagonista del thrillerMe,daldiKolstand e tratto dal romanzo di Jeff Lindsay, ildi Dexter. Il libro è il primo della storia dedicata al personaggio di Riley Wolfe ed è quindi probabile l'intenzione di gettare le basi per un franchise cinematografico.Me racconta la storia di Wolfe, il ruolo è stato ...

