Gelo su Baglioni al Teatro Verdi di Brindisi: si scusa il direttore artistico Grassi

L'impianto di riscaldamento della struttura non funzionava correttamente

Gelo su Claudio Baglioni durante la sua prima, storica, esibizione a Brindisi. A scusarsi per l'inconveniente è il direttore artistico del Teatro Verdi, Carmelo Grassi. «Si sono verificati problemi tecnici nel sistema di riscaldamento della sala con disagi per gli spettatori e l'artista che più volte ha richiamato la problematica dal palcoscenico- racconta l'esponente del Consiglio superiore dello spettacolo-. Con l'ospite e il pubblico intendo scusarmi. Tuttavia, tengo a precisare, a piena smentita delle voci circolate sui social che addossano al mio ruolo la responsabilità del disservizio, che mi occupo della direzione artistica del Teatro

