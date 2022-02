Gazzetta | lo step-back di Osimhen a Venezia | così nell’Nba Miami vinse il titolo

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 7 febbraio 2022) SullaMaurizio Nicita fa un’analisi interessante del gol di. Nel basket si chiama: il movimento con passi all’indietro che il tiratore compie per togliersi la marcatura e tirare da dietro la linea dei tre punti. Riguardate al rallentatore il movimento di Victorche per staccarsi dallo stopper fa due passi indietro e poi stacca su, in alto dove nessuno può prendere il pallone per segnare di testa. Con unostorico Ray Allen negli ultimi secondi tolse l’anello Nba 2013 a San Antonio che già pregustava il. Vinto poi daperché dal 2-4 rischiato in quegli ultimi secondi, grazie a quel tiro favoloso finì 4-3 per gli Heat. Ora non sappiamo cosa succederà da ...