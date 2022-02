“Freedom – Oltre il confine” : la ricostruzione del corpo di Gesù tra i servizi della puntata di stasera (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ottavo appuntamento con «Freedom – Oltre il confine», in onda stasera 7 febbraio, in prima serata, su Italia 1: Roberto Giacobbo e il suo team mostrano una realistica ricostruzione del corpo di Gesù, si recano a Pieve del Grappa e San Vito Lo Capo, a Torino e Roma, fino a Evora, in Portogallo. Freedom cerca di rispondere a una delle domande più importanti di sempre, per tutti i fedeli: che aspetto aveva Gesù? Giacobbo mostra quindi una ricostruzione tridimensionale del corpo del Nazareno, nel momento della sua deposizione, realizzata dallo scultore Sergio Rodella, in collaborazione con un gruppo scientifico dell’Università di Padova e dell’Azienda Ospedaliera di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ottavo appuntamento con «il», in onda7 febbraio, in prima serata, su Italia 1: Roberto Giacobbo e il suo team mostrano una realisticadeldi, si recano a Pieve del Grappa e San Vito Lo Capo, a Torino e Roma, fino a Evora, in Portogallo.cerca di rispondere a una delle domande più importanti di sempre, per tutti i fedeli: che aspetto aveva? Giacobbo mostra quindi unatridimensionale deldel Nazareno, nel momentosua deposizione, realizzata dallo scultore Sergio Ro, in collaborazione con un gruppo scientifico dell’Università di Padova e dell’Azienda Ospedaliera di ...

Advertising

QuiMediaset_it : Nel nuovo appuntamento con #FreedomOltreIlConfine #RobertoGiacobbo e il suo team mostrano una realistica ricostruzi… - freedom_474 : RT @AStramezzi: Covid oggi Israele, oltre 37mila contagi: record di pazienti gravi - MontiFrancy82 : Ottavo appuntamento con « #Freedom – Oltre il confine », in onda lunedì 7 febbraio, in prima serata, su Italia 1 - freedom_474 : RT @andreadinotolo: @borghi_claudio ma gli potete mollare due schiaffoni a questa gente? sono dementi e corrotti, con le parole non capira… - SMSNEWSOFFICIAL : Ottavo appuntamento con « #Freedom – Oltre il confine », in onda lunedì 7 febbraio, in prima serata, su Italia 1 -