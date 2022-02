Freedom Oltre Il Confine anticipazioni puntata 7 febbraio 2022

Leggi su cubemagazine

(Di lunedì 7 febbraio 2022)IL. Lunedì 7torna su Italia 1 il programma condotto da Roberto Giacobbo. Ecco di seguito servizi edel nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Ottavo appuntamento conil, in onda lunedì 7, in prima serata, su Italia 1. Roberto Giacobbo e il suo team mostrano una realistica ricostruzione del corpo di Gesù, si recano a Pieve del Grappa e San Vito Lo Capo, a Torino e Roma, fino a Evora, in Portogallo.cerca di rispondere a una delle domande più importanti di sempre, per tutti i fedeli: che aspetto aveva Gesù? Giacobbo mostra quindi una ricostruzione ...