Fosca Innocenti | quando inizia | anticipazioni prima puntata | trama e cast della nuova fiction di Canale5

(Di lunedì 7 febbraio 2022). Il volto ormai rinomato nellaall’italiana di Vanessa Incontrada vestirà i panni del vice questore di Arezzo, nellain onda a partire dall’11 febbraio su. La serie tv si sviluppa in ben quattro puntate ed è stata prodotta da Banijay Studios Italy per Rti.sarà alle prese con un caso difficilissimo: un omicidio che si disvela sin dal primo episodio dal titolo molto eloquente e suggestivo “Il colpo dell’angelo”. Leggi anche: Vanessa Incontrada: chi è, età, carriera, Zelig, oggi, Instagram, chi è il compagno, figlio,: le appassionanti indagini Sarà, poi, proprio il fiuto e l’istinto del vice ...

Ultime Notizie dalla rete : Fosca Innocenti

Prima del debutto della fictionsu Canale 5, Vanessa Incontrada a Verissimo ha parlato della serie tv Mediaset, in onda da venerdì prossimo. L'attrice, oltre a ripercorrere la sua carriera, ha svelato cosa pensa di ..., Vanessa Incontrada parla della trama a Verissimo: 'Ha una doppia vita' Le fiction di Canale5 stanno per tornare in onda dopo un periodo d'assenza. Si parte con, un ...Fosca Innocenti. Il volto ormai rinomato nella fiction all’italiana di Vanessa Incontrada vestirà i panni del vice questore di Arezzo, nella nuova fiction in onda a partire dall’11 febbraio su Canale5 ...Dopo tanti anni su Rai Uno l'italo-spagnola torna a recitare per .... Senza dimenticare l'ultima edizione di Zelig, accanto a Claudio Bisio. La nuova serie in onda su Canale 5 arriva a distanza di due ...