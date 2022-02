Forti raffiche di vento al Centro-Nord: 400 interventi dei vigili del fuoco. Capannone crollato e scuole evacuate nel Torinese – FOTO (Di lunedì 7 febbraio 2022) vento oltre i 200 chilometri orari in Valle d’Aosta, Forti raffiche in tutto il Centro-Nord. Allerta arancione in Emilia-Romagna e Lombardia, dove a Milano si sono registrati i danni maggiori e quattro persone sono rimaste ferite, ma la bufera ha colpito anche la pianura Torinese: a Nichelino è crollato un Capannone, ad Avigliana sono state evacuate due scuole. Inoltre, un traghetto Genova-Porto Torres è stato dirottato su Olbia, mentre sono stati interrotti diversi collegamenti marittimi. I vigili del fuoco hanno effettuato 400 interventi per le Forti raffiche di vento in tutta Italia, in particolare in Lombardia. Le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022)oltre i 200 chilometri orari in Valle d’Aosta,in tutto il. Allerta arancione in Emilia-Romagna e Lombardia, dove a Milano si sono registrati i danni maggiori e quattro persone sono rimaste ferite, ma la bufera ha colpito anche la pianura: a Nichelino èun, ad Avigliana sono statedue. Inoltre, un traghetto Genova-Porto Torres è stato dirottato su Olbia, mentre sono stati interrotti diversi collegamenti marittimi. Idelhanno effettuato 400per lediin tutta Italia, in particolare in Lombardia. Le ...

matteosalvinimi : A #Milano raffiche di #vento così forti da far oscillare i palazzi. Castello Sforzesco, parchi e strade chiusi. Una… - emergenzavvf : 400 interventi svolti #oggi per forti raffiche di vento che stanno colpendo l’#Italia, gran lavoro dei… - Agenzia_Ansa : A causa delle forti raffiche di vento che si stanno verificando a Milano, il Comune ha prudenzialmente chiuso il Ca… - EsmeraldaCuddy : RT @matteosalvinimi: A #Milano raffiche di #vento così forti da far oscillare i palazzi. Castello Sforzesco, parchi e strade chiusi. Una co… - krudesky : RT @Agenzia_Ansa: 'Sono viva per miracolo'. Tegola sull'auto di Federica Panicucci a causa delle forti raffiche di vento. 'Questo è il tett… -