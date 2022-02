Fondovalle | Maglione | “Così la Provincia brucia 40 milioni di euro”

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Non posso che condividere le parole del sindaco di Vitulano, Raffaele Scarinzi, in merito al progetto per il completamento della, che – come ripetiamo da tempo – presenta molteplici criticità. Si tratta di un progetto risalente a 20 anni fa e che pertanto, ad oggi, qualunque buona amministrazione riterrebbe opportuno aggiornare sulla base delle caratteristiche e delle esigenze del territorio, necessariamente cambiate nel tempo. Il tracciato previsto dallaincrocia e travolge totalmente vigneti storici con produzioni vinicole di eccellenza – che esprimono anche una potenzialità turistica – e una volta realizzato, impatterebbe fortemente su terreni destinati alle coltivazioni agricole, senza contare il danno che un’opera di siffatte dimensioni arrecherebbe al paesaggio rurale. Nonostante l’intervento ...

