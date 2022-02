Fondo Nuove Competenze: le novità del decreto per il 2022 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Buone notizie per le aziende e i professionisti interessati ad utilizzare gli strumenti del Fondo Nuove Competenze nel 2022. Il primo febbraio, infatti, il commissario straordinario Anpal ha ufficializzato un decreto che porta, con sé, due notizie. Da un lato viene confermata la riapertura dell’istruttoria per altre 7.500 aziende che potranno accedere ai fondi destinati al potenziamento delle Competenze dei lavoratori. I numeri Anpal parlano di altri 330mila dipendenti che saranno coinvolti in percorsi di reskilling e upskilling. A fronte di 6.710 aziende finanziate nel 2021, grazie alle risorse originariamente disponibili, trovano oggi accesso al Fondo 7.513 Nuove aziende che coinvolgono circa 333mila lavoratori. Dall’altro lato, come detto, vengono ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 7 febbraio 2022) Buone notizie per le aziende e i professionisti interessati ad utilizzare gli strumenti delnel. Il primo febbraio, infatti, il commissario straordinario Anpal ha ufficializzato unche porta, con sé, due notizie. Da un lato viene confermata la riapertura dell’istruttoria per altre 7.500 aziende che potranno accedere ai fondi destinati al potenziamento delledei lavoratori. I numeri Anpal parlano di altri 330mila dipendenti che saranno coinvolti in percorsi di reskilling e upskilling. A fronte di 6.710 aziende finanziate nel 2021, grazie alle risorse originariamente disponibili, trovano oggi accesso al7.513aziende che coinvolgono circa 333mila lavoratori. Dall’altro lato, come detto, vengono ...

Advertising

Mov5Stelle : Altri 333mila lavoratori di oltre 7.500 aziende avranno accesso al Fondo nuove competenze, lo strumento di politica… - carlosibilia : Grazie al @Mov5Stelle altri 333mila lavoratori di oltre 7.500 aziende avranno accesso al Fondo nuove competenze. St… - MinLavoro : #Lavoro, il ministro @AndreaOrlandosp: oltre 600 milioni per la formazione con il rifinanziamento del… - AgevolazioniTI : Brescia. CONTRIBUTI PER RILANCIO DISTRETTO COMMERCIALE Contributi a fondo perso fino a 5.000 euro per supportare le… - vasco97273 : RT @Mov5Stelle: Altri 333mila lavoratori di oltre 7.500 aziende avranno accesso al Fondo nuove competenze, lo strumento di politica attiva… -