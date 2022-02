Fiumicino, scambio di persona per far ottenere il Green Pass al No Vax: ma il trucco viene scoperto (Di lunedì 7 febbraio 2022) Hanno provato a far ottenere il GreenPass ad una persona no vax ma gli è andata male. Si tratta di uno dei tanti trucchi escogitati per far arrivare la certificazione verde a persone non vaccinate attraverso una finta guarigione dal Covid. In questo caso il raggiro è stato interrotto a Fiumicino nel presidio di Piazzale Molinari nelle scorse ore. Tentata truffa a Fiumicino per ottenere un falso Green Pass A darne notizia è stato lo stesso Sindaco di Fiumicino Esterino Montino che ha ricostruito l’accaduto. «Una persona è risultata positiva al tampone. Nel momento in cui gli è stato chiesto, come per prassi si fa con tutti i positivi, un documento di riconoscimento, è scappata, lasciando lì la propria ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 7 febbraio 2022) Hanno provato a farilad unano vax ma gli è andata male. Si tratta di uno dei tanti trucchi escogitati per far arrivare la certificazione verde a persone non vaccinate attraverso una finta guarigione dal Covid. In questo caso il raggiro è stato interrotto anel presidio di Piazzale Molinari nelle scorse ore. Tentata truffa aperun falsoA darne notizia è stato lo stesso Sindaco diEsterino Montino che ha ricostruito l’accaduto. «Unaè risultata positiva al tampone. Nel momento in cui gli è stato chiesto, come per prassi si fa con tutti i positivi, un documento di riconoscimento, è scappata, lasciando lì la propria ...

