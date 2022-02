Fiumicino | Giampaolo Nardozi è il nuovo segretario del Pd

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 7 febbraio 2022)– Il Partito Democratico diha un: èNardozzi. “Una scelta importante che ricade su un consigliere comunale di grande esperienza e preparazione, una persona perbene e centrata, capace sempre di trovare una mediazione tra le parti. Al tempo stesso ringrazio per il lavoro svolto iluscente Luigi Giordano”, gli auguri della consigliera regionale dem, Michela Califano. “Il Partito Democratico in Italia ha dimostrato fin dalla sua nascita di essere non solo la casa di tutti i riformisti progressisti ma anche una struttura democratica organizzata dal basso. Capace di mettere al centro della propria agenda politica il bene comune attraverso il confronto e la discussione partendo proprio dai territori. In questi anni molti di noi per il ...