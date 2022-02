Fisco: Meloni, 'il grande fratello torna a colpire, da governo migliori ennesima batosta' (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Continuano le vessazioni del governo contro i cittadini italiani. Non bastavano il green pass e le altre misure folli che colpiscono la nostra economia. Dal prossimo marzo l'Agenzia delle Entrate potrà monitorare conti correnti e carte di credito degli italiani con la scusa della lotta all'evasione fiscale. Peccato che i grandi evasori sono i giganti del web, il mondo finanziario, le imprese apri e chiudi degli extracomunitari, tutte realtà che operano impunemente senza che il Fisco muova un dito. Arriva un altro intervento che colpirà famiglie e imprese in un momento di grave crisi. Il 'governo dei migliori' prepara l'ennesima batosta". Lo afferma Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia. "Infatti, mentre le cartelle esattoriali ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Continuano le vessazioni delcontro i cittadini italiani. Non bastavano il green pass e le altre misure folli che colpiscono la nostra economia. Dal prossimo marzo l'Agenzia delle Entrate potrà monitorare conti correnti e carte di credito degli italiani con la scusa della lotta all'evasione fiscale. Peccato che i grandi evasori sono i giganti del web, il mondo finanziario, le imprese apri e chiudi degli extracomunitari, tutte realtà che operano impunemente senza che ilmuova un dito. Arriva un altro intervento che colpirà famiglie e imprese in un momento di grave crisi. Il 'dei' prepara l'". Lo afferma Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia. "Infatti, mentre le cartelle esattoriali ...

Advertising

Agenparl : FISCO, MELONI: CON GRANDE FRATELLO FISCALE IL GOVERNO DEI MIGLIORI PREPARA ENNESIMA BATOSTA A CITTADINI E IMPRESE) - - rotre54 : - PasqualeAbiuso : Quando si muove il Fisco l'emergenza non c'è. #nonelarena #meloni - rotre54 : ...Quelli che vogliono i BLOCCHI NAVALI ma poi cercano un PORTO 'SICURO'.... #Santanche #Meloni #5febbraio… - LeonardoMontef6 : Cara Meloni i suoi uomini che governano gli enti sub regionali e nel parlamento oltre a non rispettare le leggi del… -