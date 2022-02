Fiorentina, su Callejon il Fenerbahce e non solo (Di martedì 8 febbraio 2022) Potrebbe finire presto l’avventura di Callejon alla Fiorentina: sullo spagnolo il Fenerbahce e non solo Callejon e la Fiorentina potrebbe separarsi al termine della stagione, quando scadrà il contratto dell’ex Napoli. Secondo quanto riportato da SportMediaset, sull’ala destra è forte infatti l’interesse del Fenerbahce, ma anche diversi club spagnoli potrebbero muoversi sulle sue tracce a parametro zero. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 8 febbraio 2022) Potrebbe finire presto l’avventura dialla: sullo spagnolo ile none lapotrebbe separarsi al termine della stagione, quando scadrà il contratto dell’ex Napoli. Secondo quanto riportato da SportMediaset, sull’ala destra è forte infatti l’interesse del, ma anche diversi club spagnoli potrebbero muoversi sulle sue tracce a parametro zero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

MomentiCalcio : Fiorentina, il futuro di Callejon è lontano da Firenze: sullo spagnolo c’è l’interesse del Fenerbahce - ParliamoDiNews : Fiorentina, club spagnoli e Fenerbahce su Callejon: può salutare in estate #fiorentina #club #spagnoli… - Ftbnews24 : ???? #Calciomercato Fiorentina, Callejon in scadenza: occasione all’estero #Fiorentina #Vlahovic #FiorentinaLazio… - FiorentinaUno : Mercato Fiorentina, Callejòn verso la fine: dalla Turchia... - sportface2016 : #Fiorentina, #Callejon in uscita: su di lui sirene spagnole e turche -