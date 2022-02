Fiorentina | il retroscena | Italiano voleva fare la spesa a Sassuolo

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Il Corriere Fiorentino svela che, tecnico viola, aveva chiesto per gennaio rinforzi provenienti dal campionato di Serie A, ma non è...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo CalciomercatoItaliano: aveva chiesto loro due. Quali erano le preferenze del tecnico Come riporta il Corriere Fiorentino Vincenzo Italiano per la suaaveva chiesto Domenico ...... a gennaio lungo confronto con l'agente a Formello dietro la rinascita La Lazio nella sfida contro laha ritrovato la prestazione da top di Luis Alberto. La motivazione dietro alla ...Secondo quanto riferito dal Corriere Fiorentino, Vincenzo Italiano aveva espresso i desideri Domenico Berardi e Gianluca Scamacca (ex obiettivo Juve) per la sua Fiorentina, anche se alla fine in viola ...Botta e risposta a... ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Calciomercato Fiorentina, retroscena Italiano: aveva chiesto loro due. Quali erano le preferenze del tecnico ...