Fimmg Roma | da Spallanzani impulso forte nell’innovazione

(Di lunedì 7 febbraio 2022)– “Condividiamo le sollecitazioni del professor Francesco Vaia, direttore generale dello, che auspica la possibilità di trattare i pazienti nel proprio domicilio con in farmaci innovativi. Una luce nel buio”, ha dichiarato il segretario provinciale della Federazione Italiana Medici Famiglia diPier Luigi Bartoletti “in un Paese come il nostro che da due anni a parole promuove una rete territoriale più, ma nei fatti continua ad essere brutalmente Ospedalocentrico.” “Intanto negli Stati Uniti si pubblicano lavori scientifici sulla effettiva utilità delle terapie specifiche alternative all’Ospedale, in Italia persino le compresse sono dispensate dalle strutture Ospedaliere. Motivo? Mentre negli Stati Uniti il costo della struttura Ospedaliera, pagato dall’utente, è evidente e quindi il ...

