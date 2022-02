Fight Club | censura revocata in Cina | ecco cosa ne pensa Chuck Palahniuk

(Di lunedì 7 febbraio 2022) sulla piattaforma streaming cinese Tencent Video,, uno dei film cult di fine secolo, ha subito una pesantesul finale, sostituito con un cartello in cui la sorte del protagonista era cambiata in un fallimento del piano, l’arresto e la detenzione in una struttura di recupero psichiatrica. L’iconico e suggestivo finale in cui il protagonista (interpretato da Edward Norton) guarda insieme a Marla Singer (Helena Bonham Carter) la società moderna capitolare al piano anarchico del suo alter ego Tyler Durden (Brad Pitt), è scomparso. Tutta la scena finale, esplosioni comprese, è difatti tagliata e sostituita da un cartello, che recita semplicemente: “Grazie agli indizi lasciati da Tyler, la polizia è riuscita rapidamente a risalire al piano criminale completo e ha arrestato i criminali, prevenendo con successo che ...

sulla piattaforma streaming cinese Tencent Video, Fight Club, uno dei film cult di fine secolo, ha subito una pesante censura sul finale, sostituito con un cartello in cui la sorte del protagonista ...
PECHINO - Giustizia per Fight Club. Dopo il colpo di forbici della censura che ne aveva tagliato e stravolto il finale, e dopo la valanga di critiche che si era scatenata sui social, ora i cinesi ...