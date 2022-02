FIGC, il comunicato: «Italia interessata ad ospitare Euro 2032» (Di lunedì 7 febbraio 2022) comunicato ufficiale della FIGC che candida l’Italia come possibile paese ospitante di Euro 2032 L’Italia si candida come possibile paese ospitante di Euro 2032. Lo riferisce la FIGC con un comunicato ufficiale. LA NOTA – «La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha presentato nei giorni scorsi alla UEFA la manifestazione di interesse per l’organizzazione di Euro 2032. Con largo anticipo rispetto alla scadenza del 23 marzo, la FIGC ha comunicato la volontà di concorrere per l’assegnazione del Campionato Europeo, competizione ospitata nel nostro Paese nel 1968 e nel 1980 (oltre alle 4 gare dell’ultima edizione ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 febbraio 2022)ufficiale dellache candida l’come possibile paese ospitante diL’si candida come possibile paese ospitante di. Lo riferisce lacon unufficiale. LA NOTA – «La Federazionena Giuoco Calcio ha presentato nei giorni scorsi alla UEFA la manifestazione di interesse per l’organizzazione di. Con largo anticipo rispetto alla scadenza del 23 marzo, lahala volontà di concorrere per l’assegnazione del Campionatopeo, competizione ospitata nel nostro Paese nel 1968 e nel 1980 (oltre alle 4 gare dell’ultima edizione ...

