Fiere | Cancellara nuovo general manager di Ieg Usa

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – Italian Exhibition Group, annuncia ildi Ieg Usa, società che il gruppo fieristico e congressuale detiene al 100% e strumento operativo per nuove iniziative di sviluppo e business in Nord America. Un mercato, quello espositivo nordamericano, che pre-pandemia valeva 15,58 miliardi di dollari. Si tratta di Tommaso, classe 1980, laureato in Economia Istituzionale e d’Impresa a Lugano.debutta nel mondo del lavoro con il Gruppo Ferrari-Maserati. Dal 2010 ricopre cariche di sempre maggiore responsabilità all’interno di Technogym, diventando Apac Marketingdella sede di Shanghai fino al 2014. In seguito è stato direttoree di Assocalzaturifici Italiani, l’Associazione nazionale calzaturifici italiani, ...