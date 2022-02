Festival di Sanremo | sui media trionfa Gianni Morandi

Advertising

GiuseppeConteIT : Anche quest'anno a dominare il Festival di Sanremo sono i giovani. L’Italia è vostra, ragazzi! Grandissimi Mahmoo… - FiorellaMannoia : Sabrina Ferilli ha vinto il settantaduesimo festival di Sanremo. ??#sabrinaferilli #sanremo22 - SanremoRai : Ci vediamo all'Eurovision ?? ???? La serata finale di #Sanremo2022 è online: - steekdal : RT @photosandrea: Adesso che è finito il festival di Sanremo parliamo delle conseguenze del Jova beach party sulle coste italiane. Il Jova… - Lady_Pirate : RT @SanremoRai: Ci vediamo all'Eurovision ?? ???? La serata finale di #Sanremo2022 è online: -

Ultime Notizie dalla rete : Festival Sanremo

Iva Zanicchi a ' Pomeriggio Cinque ' fa chiarezza sullo scambio di battute avvenuto con Drusilla Foer , la co - conduttrice di Amadeus durante la terza puntata deldi. A essere ...... al 14esimo un ragazzino della provincia, di Zocca, con la sua chitarra; al 23esimo un giovane alla sua radio libera Punto Radio; al 32esimo aldi; al 41esimo rockstar affermata, ...Finale da record per il 72° Festival di Sanremo: l’ultima serata conquista 13.2 milioni di spettatori con una share del 65%. Una crescita del 32,4% rispetto alla finale del 2021 con i suoi 9.97 ...E’ appena terminata una nuova puntata di Pomeriggio 5. E praticamente la trasmissione è stata dedicata al Festival di Sanremo con servizi in esclusiva sui Big in gara. Ad un certo punto Barbara d’Urso ...