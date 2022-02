Ferrari: il 2022 del Cavallino è l’anno del Purosangue (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il 2022 è l’anno del Cavallino Purosangue, ossia il primo SUV marchiato Ferrari. Dopo tante notizie ed indiscrezioni, finalmente ci avviciniamo al momento della verità, quando questo progetto così tanto chiacchierato diventerà realtà. A partire da quest’anno la casa di Maranello avvierà la produzione del modello, che sarà distribuito alla rete di vendita nel 2023. Leggi su periodicodaily (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ildel, ossia il primo SUV marchiato. Dopo tante notizie ed indiscrezioni, finalmente ci avviciniamo al momento della verità, quando questo progetto così tanto chiacchierato diventerà realtà. A partire da quest’anno la casa di Maranello avvierà la produzione del modello, che sarà distribuito alla rete di vendita nel 2023.

Advertising

chalmerscrazia : @ Ferrari guarda la Fontana che dobbiamo inculare l’olandese nel 2022 - nataliamassena2 : RT @SalaStampRacing: ?? La nuova livrea del team @IronLynx_ per la stagione 2022 #Ferrari #WEC - AlessandroSala1 : RT @SalaStampRacing: ?? La nuova livrea del team @IronLynx_ per la stagione 2022 #Ferrari #WEC - albertomurador : RT @F1Sport_PitTalk: F1 | Ferrari: quali prospettive per il 2022? - FulvioVigilante : RT @SalaStampRacing: ?? La nuova livrea del team @IronLynx_ per la stagione 2022 #Ferrari #WEC -