Federica Panicucci, terribile incidente d'auto per l'amata presentatrice: le sue condizioni (Di martedì 8 febbraio 2022) Grande spavento lunedì mattina per Federica Panicucci, la conduttrice televisiva di 54 anni rimasta coinvolta in un incidente causato dal forte vento che sta soffiando su Milano. Stando a quanto lei stessa ha raccontato con due stories su Instagram verso le 13, la sua macchina è stata colpita in pieno da una tegola che si è staccata da un palazzo, "spinta" proprio dalle forti raffiche, che in alcuni casi hanno superato i 100 chilometri orari. "Questo è il tetto vetro della mia auto, dopo che una tegola è volata giù da un tetto e mi ha colpito in pieno", ha scritto la Panicucci mostrando il tettuccio panoramica della sua macchina visibilmente danneggiato e incrinato dall'impatto. "Per fortuna il vetro ha resistito, sono viva per miracolo", ha proseguito la presentatrice che è tra i volti ...

