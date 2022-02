Federica Panicucci ha rischiato la vita a Milano | le foto choc sui social

(Di lunedì 7 febbraio 2022)halaed è lei stessa ad annunciarlo suiringraziando la Divina Provvidenza che l’ha salvata. La conduttrice di Canale5 ogni giorno è in onda in diretta per tenere le redini di Mattino5 al fianco di Francesco Vecchi ma oggi è successo qualcosa di grave che poteva cambiare per sempre la suae quella delle persone che la amano. Da qualche ora si parla ormai di quello che è successo ae dintorni con il forte vento che sta spazzando la zona facendo non pochi danni e proprio in questa giornata di emergenza laè finita con le spalle al muro. A causa del fortissimo vento che lunedì mattina ha soffiato su, una tegola è volata via da un tetto planando proprio sul tettuccio ...

, incidente: "Viva per miracolo"/ Foto Tegola colpisce l'auto E sui falsi miti che si narrano in merito ai vaccini: "Purtroppo, su questo tema - conclude - c'è uno scadimento delle ...Attimi di puro terrore per, come ha lei stesso documentato sui suoi profili social, con particolare riferimento a Instagram. In particolare, la conduttrice di 'Mattino Cinque' ha documentato con alcuni ...Attimi di paura per Federica Panicucci, rimasta coinvolta in un incidente che avrebbe potuto metterla seriamente a rischio. Mentre si trovava a bordo della sua auto per le strade ...Federica Panicucci ha recentemente confessato di essere 'viva per miracolo', dopo che la sua auto è stata colpita da una tegola a Milano a causa del forte vento. NOTIZIA di LUCA SCARSELLI — 07 ...