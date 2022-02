Farmaceutica | Svas Biosana s’impone sul mercato dei Balcani

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Slovenia, Croazia, Serbia e Bosnia sono paesi che rappresentano con 4,77 milioni di euro oltre la metà di una serie di appalti, per un valore complessivo stimato di circa 8,92 milioni di euro, ottenuti dadi Somma Vesuviana in provincia di Napoli. Il gruppo opera nel settore dei dispositivi medici e consumables, è specializzato nella produzione e commercializzazione di prodotti a marchio proprio e a marchio di terzi e si è assicurato queste forniture nell’ambito di una vasta gamma di dispositivi medici, tra cui dispositivi per radiologia, cardiologia, chirurgia generale e terapia intensiva a diverse aziende sanitarie locali (asl), enti ospedalieri ed aziende sanitarie. La società campana ha terminato il 2020 con ricavi netti per 76,04 milioni di euro, in aumento del 3,4% rispetto ai 73,57 milioni ottenuti l’anno ...