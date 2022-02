Falso "made in Italy" anche su treni e navi da crociera: sequestrati 6 milioni di articoli (Di lunedì 7 febbraio 2022) Erano venduti come "made in Italy", ma in realtà erano stati prodotti in Cina, Pakistan e Turchia. La guardia di finanza di Torino ha sequestrato oltre 6 milioni di articoli per la casa che, se immessi in commercio, avrebbero... Leggi su europa.today (Di lunedì 7 febbraio 2022) Erano venduti come "in", ma in realtà erano stati prodotti in Cina, Pakistan e Turchia. La guardia di finanza di Torino ha sequestrato oltre 6diper la casa che, se immessi in commercio, avrebbero...

