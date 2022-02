Facebook perde utenti e crolla in borsa. Non lascerà l’Europa ma Zuckemberg non ha più il monopolio dei social (Di lunedì 7 febbraio 2022) Proprio nelle ore in cui si è diffuso l’allarme – poi rientrato – relativo all’annuncio di Facebook (o meglio, della holding Meta) di lasciare l’Europa, le azioni del social network sono crollate in borsa con un tonfo del 20%. Ma facciamo un passo indietro e chiariamo: Facebook non lascerà l’Europa, almeno non per il momento, anche se la holding societaria ha dichiarato giovedì nella sua relazione annuale alla SEC, l’autorità di Vigilanza sulla mercato azionario statunitense, “probabilmente non saremo più in grado di offrire alcuni dei nostri prodotti e servizi più importanti, compresi Facebook e Instagram, in Europa”. Questo perché Stati Uniti ed Europa non hanno le stesse norme sulla privacy. Come approfondisce il portale ... Leggi su fmag (Di lunedì 7 febbraio 2022) Proprio nelle ore in cui si è diffuso l’allarme – poi rientrato – relativo all’annuncio di(o meglio, della holding Meta) di lasciare, le azioni delnetwork sonote incon un tonfo del 20%. Ma facciamo un passo indietro e chiariamo:non, almeno non per il momento, anche se la holding societaria ha dichiarato giovedì nella sua relazione annuale alla SEC, l’autorità di Vigilanza sulla mercato azionario statunitense, “probabilmente non saremo più in grado di offrire alcuni dei nostri prodotti e servizi più importanti, compresie Instagram, in Europa”. Questo perché Stati Uniti ed Europa non hanno le stesse norme sulla privacy. Come approfondisce il portale ...

