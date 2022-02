FA CUP | episodio di violenza durante Leicester-Nottingham | l’accaduto

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Un tifoso delè stato bandito a vita dal suo club e arrestato dopo aver invaso il campo e aver attaccato con calci e pugni un gruppo di giocatori delForestla partita di FA Cup di domenica tra le squadre al City Ground. Tifoso delprende a pugni i giocatori delForestL’incidente è accaduto dopo che il capitano delJoe Worrall ha segnato la rete del 3-0 al minuto 32. Il gol di Worrall è stato segnato davanti alla tribuna della trasferta al City Ground e il 25enne ha fatto un gesto verso i tifosi delprima di scattare.Mentre il difensore festeggia con i compagni di squadra, un tifoso delè sceso in campo e ha tirato diversi pugni al gruppo di giocatori. L’uomo in ...

Brutto episodio quello che si è verificato nella giornata di ieri nella sfida valida per il quarto turno della FA Cup, che ha messo di fronte il Nottingham Forest e il Leicester City. Un match che – a ...Grande vittoria del Nottingham Forest sul Leicester ma paura per l'invasione di un tifoso del Leicester che ha attaccato i giocatori di casa (l'episodio è accaduto dopo il ...