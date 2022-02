Euro 2032 | c’è la candidatura dell’Italia La nota della FIGC

(Di lunedì 7 febbraio 2022) L’Italia si candida ad ospitare l’peo nelDopo le quattro partite ospitate allo Stadio Olimpico di Roma per l’edizione di2020, l’Italia si è ufficialmente candidata ad ospitare il massimo torneo continentale per Nazionali per l’edizione del. A renderlo noto è la stessaattraverso una. Eccola: “La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha presentato nei giorni scorsi alla UEFA la manifestazione di interesse per l’organizzazione di. Con largo anticipo rispetto alla scadenza del 23 marzo, laha comunicato la volontà di concorrere per l’assegnazione del Campionatopeo, competizione ospitata nel nostro Paese nel 1968 e nel 1980 (oltre alle 4 gare dell’ultima edizione ...

"La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha presentato nei giorni scorsi alla UEFA la manifestazione di interesse per l'organizzazione di EURO 2032. Con largo anticipo rispetto alla scadenza del 23 marzo, la FIGC ha comunicato la volontà di concorrere per l'assegnazione del Campionato Europeo, competizione ospitata nel nostro Paese nel 1968 e nel 1980 (oltre alle 4 gare dell'ultima edizione ospitate a Roma). "L'ottima organizzazione delle gare di Euro 2020 ospitate a Roma e la determinazione nel voler ospitare nuovamente il torneo continentale dimostrano l'impegno dell'Italia nel calcio europeo."