Estorsione alle porte di Roma: in manette 3 giovanissimi (Di lunedì 7 febbraio 2022) Era il pomeriggio del 31 gennaio 2022 quando i carabinieri della Stazione di Trevignano Romano, alle porte di Roma, hanno arrestato tre giovanissimi: due 23enne e un 21enne. Il reato era Estorsione in concorso: i ragazzi, infatti, si erano dati appuntamento con il titolare di un negozio al fine di estorcergli del denaro ma, una volta giunti all’appuntamento, hanno trovato i carabinieri ad attenderli. I militari hanno bloccato i tre ragazzi, riuscendo poi a scoprire l’identità del mandante dell’Estorsione, un uomo di Roma. Egli è risultato a che responsabile quale mandante materiale di un’altra Estorsione avente per vittima sempre il titolare dello stesso negozio. Il 2 febbraio 2022 i carabinieri hanno così eseguito un’ordinanza di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 7 febbraio 2022) Era il pomeriggio del 31 gennaio 2022 quando i carabinieri della Stazione di Trevignanono,di, hanno arrestato tre: due 23enne e un 21enne. Il reato erain concorso: i ragazzi, infatti, si erano dati appuntamento con il titolare di un negozio al fine di estorcergli del denaro ma, una volta giunti all’appuntamento, hanno trovato i carabinieri ad attenderli. I militari hanno bloccato i tre ragazzi, riuscendo poi a scoprire l’identità del mandante dell’, un uomo di. Egli è risultato a che responsabile quale mandante materiale di un’altraavente per vittima sempre il titolare dello stesso negozio. Il 2 febbraio 2022 i carabinieri hanno così eseguito un’ordinanza di ...

