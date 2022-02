Estetista Cinica in lacrime sui social, spiega l'errore che poteva mettere in crisi la sua azienda (Di lunedì 7 febbraio 2022) "Per la prima volta in 7 anni di onorata carriera mando una newsletter senza le gif e senza Ryan Gosling, quindi la questione è, ahimè, tremendamente seria" con queste parole inizia la newsletter che l'Estetista Cinica... Leggi su today (Di lunedì 7 febbraio 2022) "Per la prima volta in 7 anni di onorata carriera mando una newsletter senza le gif e senza Ryan Gosling, quindi la questione è, ahimè, tremendamente seria" con queste parole inizia la newsletter che l'...

Ultime Notizie dalla rete : Estetista Cinica Estetista Cinica, si perde uno zero: sconti lievitati per errore Qualcuno a un certo punto si è perso uno zero . La sintesi del doppio pasticcio che in queste ore ha travolto l' Estetista Cinica è tutta qui, spiegata da lei stessa in una newsletter di scuse mandata ieri alle migliaia di clienti del suo e - commerce di prodotti di bellezza. L'imprenditrice bresciana Cristina ...

L'Estetista Cinica fa notare la pelle di Blanco: "Possiamo avere dei difetti ma non siamo i nostri difetti" L'Estetista Cinica a E' sempre mezzogiorno fa notare la pelle di Blanco, le cicatrici dell'acne, e il messaggio è importante per tutti gli ...

Antonella Clerici chiede consiglio all’estetista cinica: “Ho tutta la pelle che mi tira” A causa del vento e del freddo Antonella Clerici sente la pelle del viso che le tira, ha ospite L’Estetista Cinica e ne approfitta per chiederle qualche consiglio. In collegamento con E’ sempre ...

