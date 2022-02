Esplosione di Ravanusa | il conto dei funerali solenni | 10 000 euro a vittima

(Di lunedì 7 febbraio 2022) I familiari delle 9 vittime (10 tenendoche una donna era incinta) dello scoppio della rete del gas di(Agrigento), dovranno pagare il, o lo hanno già fatto, alle onoranze funebri. I soldi sono stati anticipati per alcune vittime dallo studio legale che segue i parenti nella vicenda giudiziaria, per altri dalla ditta del Nord dove lavora il Mattino di Sicilia.

Un ‘parco’ della memoria per rendere omaggio alle nove vittime, dieci con il piccolo Samuele morto prima ancora di nascere, dell’esplosione che lo scorso 11 dicembre ha devastato un intero quartiere a ...Beffa per i parenti delle vittime dell’esplosione a Ravanusa: chiesti circa 10mila euro a testa per i funerali dei poveri malcapitati. Circa 10mila euro: è la cifra che le Onoranze funebri hanno ...