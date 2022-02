Esordio e gol per Vlahovic, che fissa l’obiettivo: “Puntiamo a questo!” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Gli occhi erano tutti puntati su di lui, e al debutto con la maglia bianconera non ha tradito le aspettative di nessuno: Dusan Vlahovic, al minuto numero 13 del match contro il Verona, ha già fatto perdutamente innamorare i tifosi della ‘sua’ Juventus. Un Esordio con gol il suo, che non è certamente passato inosservato, e che ha ridato al club quella giusta dose di entusiasmo che mancava da un po’. Vlahovic, Zakaria, JuventusIntervistato da JTV, nei giorni che precedono la sfida di Coppia Italia contro il Sassuolo di giovedì, il nuovo numero 7 della Juventus ha commentato la partita e fissato i prossimi obiettivi della squadra: “Grazie al giusto approccio al match siamo riusciti a vincere, che era la cosa più importante. Ringrazio il mister e i compagni per l’accoglienza, mi hanno aiutato tanto in questi giorni. ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 7 febbraio 2022) Gli occhi erano tutti puntati su di lui, e al debutto con la maglia bianconera non ha tradito le aspettative di nessuno: Dusan, al minuto numero 13 del match contro il Verona, ha già fatto perdutamente innamorare i tifosi della ‘sua’ Juventus. Uncon gol il suo, che non è certamente passato inosservato, e che ha ridato al club quella giusta dose di entusiasmo che mancava da un po’., Zakaria, JuventusIntervistato da JTV, nei giorni che precedono la sfida di Coppia Italia contro il Sassuolo di giovedì, il nuovo numero 7 della Juventus ha commentato la partita eto i prossimi obiettivi della squadra: “Grazie al giusto approccio al match siamo riusciti a vincere, che era la cosa più importante. Ringrazio il mister e i compagni per l’accoglienza, mi hanno aiutato tanto in questi giorni. ...

