“É sempre mezzogiorno” | batarò di Fulvio Marino

Leggi su fattidigossip

(Di lunedì 7 febbraio 2022), dopo il golosissimo tour nelle specialità liguri della scorsa settimana, torna a girare l’Italia per raccontarci le sue meraviglie gastronomiche. Oggi, in particolare, il panettiere piemontese ci porta in Emilia, a Piacenza, per preparare un pane tipico della zona, il. Ingredienti 550 g farina tipo 0, 50 g farina di mais fine, 300 g acqua, 7 g lievito, 40 g olio evo, 10 g sale Procedimento Prepariamo una polentina: scaldiamo l’acqua, uniamo la farina di mais e, mescolando, facciamo addensare il composto. Lasciamo raffreddare. In planetaria, o in una ciotola, mettiamo la farina 0, la polentina preparata in precedenza, il lievito di birra fresco sbriciolato e gran parte dell’acqua. Mescoliamo con un cucchiaio e, ad impasto formato, aggiungiamo il sale e l’acqua rimasta. Impastiamo per qualche minuto, quindi ...