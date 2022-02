È morto Mario Morresi, padre del vicepresidente della Provincia: aveva 86 anni, domani il funerale (Di lunedì 7 febbraio 2022) MACERATA - Si è spento ieri mattina all'età di 86 anni Mario Morresi, il papà di Claudio, presidente del consiglio comunale di Civitanova e appena nominato vicepresidente della Provincia. Da due mesi ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 7 febbraio 2022) MACERATA - Si è spento ieri mattina all'età di 86, il papà di Claudio, presidente del consiglio comunale di Civitanova e appena nominato. Da due mesi ...

Advertising

mario_bontempo : RT @Mao05422591: È in atto una 'distrazione di massa' per oscurare i malaffari dei 5 palle......ma il tempo è galantuomo e il pesce morto p… - GiuseppePaciol1 : RT @giustiziamario: Per Mario Paciolla, morto in capo al mondo - MBolzoni4 : @mbmarino @Giulicat1512 @MariaKostourou @alexa5313 @AngelaAngelmi @elvielly @SIPARISipari @loanartemisia @lopec15… - claudetimes8 : @LVDA_Acid L'opposto, Mario è l'unico fedele cane morto che resta in EU - LiaCapizzi : @mariodice76 Mario, capita a tutti, a me, a lei, ai suoi allievi (a loro insegna che si può sbagliare, si chiede sc… -