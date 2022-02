“E’ arrivata la telefonata…” | Zaniolo | dopo il rosso si fa sentire anche la nazionale

Leggi su serieanews

(Di lunedì 7 febbraio 2022)le polemiche delle ultime ore, per Nicolòuna telefonata inattesa. Direttamente dallaazzurra. Un weekend di riflessioni in casa Roma. Il pareggio casalingo contro il Genoa ha indubbiamente lasciato un segno sulla squadra giallorossa, l’ennesimo di una stagione dove i pit-stop sono stati tanti, troppi. Mourinho non avrebbe voluto un’altra Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.