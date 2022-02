Dybala rinnova con la Juventus? L’appello disperato da chi meno te l’aspetti (Di lunedì 7 febbraio 2022) Paulo Dybala ha deliziato il pubblico di Torino ieri sera con una grande prestazione, ma il rinnovo è ancora in bilico e si cerca l’accordo. La Juventus ha ripreso il campionato nel miglior modo possibile con un bel successo per 2-0 sul Verona grazie alle reti dei nuovi arrivati Dusan Vlahovic e Denis Zakaria, ma a tenere banco c’è sempre il caso Paulo Dybala che gioca bene, ma continua a non rinnovare. Fonte/GettyLa Juventus è finalmente tornata al quarto posto grazie alla vittoria sul Verona e alla sconfitta dell’Atalanta contro il Cagliari, anche se i bergamaschi hanno una partita in meno e potrebbero così potenzialmente riprendersi subito la posizione. La prestazione di Madama è però stata ampiamente convincente e ha fatto ben sperare per il futuro, con il tridente delle meraviglie ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 7 febbraio 2022) Pauloha deliziato il pubblico di Torino ieri sera con una grande prestazione, ma il rinnovo è ancora in bilico e si cerca l’accordo. Laha ripreso il campionato nel miglior modo possibile con un bel successo per 2-0 sul Verona grazie alle reti dei nuovi arrivati Dusan Vlahovic e Denis Zakaria, ma a tenere banco c’è sempre il caso Pauloche gioca bene, ma continua a nonre. Fonte/GettyLaè finalmente tornata al quarto posto grazie alla vittoria sul Verona e alla sconfitta dell’Atalanta contro il Cagliari, anche se i bergamaschi hanno una partita ine potrebbero così potenzialmente riprendersi subito la posizione. La prestazione di Madama è però stata ampiamente convincente e ha fatto ben sperare per il futuro, con il tridente delle meraviglie ...

Advertising

WilliamSavoca : @SCUtweet @tatanka_h ufficiale, dybala resta alla Juve, con senso del dovere unge i bambini e rinnova, gli daranno… - roccoplantone83 : @PauDybala_JR Io spero che rimani a vita alla Juve, ma l'atteggiamento di oggi quando sei stato sostituito non mi è… - sonourtata : no perfavore non iniziate a dire “dybala non rinnova” “tanto non rinnova” non iniziate e rompere le palle per un espressione porco due - fior_pa : @jhonny3211 @Mau_Romeo Già: Allegri merda che toglie Dybala che se non rinnova è per questo, merda perché a 2 dalla… - louisstrawberry : Morata riscattato e Dybala rinnova -