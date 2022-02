Due milioni tolti al Fisco e le opere d’arte: Gianfranco Cerea condannato a tre anni (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il manager 59enne di Bergamo, che possiede una delle quattro copie del «Bacio» di Hayez condannato a tre anni di carcere per false dichiarazioni nella voluntary disclosure. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il manager 59enne di Bergamo, che possiede una delle quattro copie del «Bacio» di Hayeza tredi carcere per false dichiarazioni nella voluntary disclosure.

Advertising

TeresaBellanova : Il PNRR per la Lombardia destina circa 13 milioni per interventi sulla mobilità ciclistica urbana, di cui 1,8 milio… - ignaziocorrao : A proposito di #Sanremo2022 e #Greenwashing Facciamo veramente #tuttociocheserveperilclima Esplode la petrolier… - webecodibergamo : Due milioni tolti al Fisco e le opere d’arte: Gianfranco Cerea condannato a tre anni - barbymila27 : RT @piersar62: Ottawa, CANADA ???? Due milioni di persone per le strade, chiedono indietro la libertà..bellissima immagine I media tacciono..… - GDL_logistica : Due miliardi di #vaccini consegnati in 175 Paesi in tutto il mondo, di cui 100 milioni in Italia. E’ questo il bila… -