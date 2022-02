Due inglesi su Koulibaly, il Napoli lavora per il rinnovo (Di lunedì 7 febbraio 2022) Secondo Nicolò Schira il Napoli sarebbe al lavoro per rinnovare il contratto di Koulibaly, sul calciatore due inglesi Koulibaly si è laureato campione d’Africa con il suo Senegal. Dopo una Coppa d’Africa esaltante per il giocatore, ora arriva il ritorno a Napoli. La società si sta muovendo per rinnovare il contratto del difensore, per evitare L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Secondo Nicolò Schira ilsarebbe al lavoro per rinnovare il contratto di, sul calciatore duesi è laureato campione d’Africa con il suo Senegal. Dopo una Coppa d’Africa esaltante per il giocatore, ora arriva il ritorno a. La società si sta muovendo per rinnovare il contratto del difensore, per evitare L'articolo

