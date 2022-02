Due carabinieri accoltellati a Nembro: l’aggressore ha tentato l’espatrio - La fuga e l’arresto sul confine con la Francia (Di lunedì 7 febbraio 2022) È stato scovato nel buio a ridosso di un pilone dell’autostrada a Bardonecchia: è stato immobilizzato e portato al comando di compagnia di Susa (Torino). Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 7 febbraio 2022) È stato scovato nel buio a ridosso di un pilone dell’autostrada a Bardonecchia: è stato immobilizzato e portato al comando di compagnia di Susa (Torino).

Accoltella due carabinieri vicino Bergamo e poi prova a fuggire in Francia: arrestato dai carabinieri a Bardonecchia