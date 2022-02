Dottori volevano mettere la bambina con sindrome di Down in un istituto – 15 anni dopo è una modella (Di lunedì 7 febbraio 2022) Celebrare la diversità e le differenze tra le persone del mondo dovrebbe essere normale, indipendentemente dal paese o dalla società in cui si vive. dopo tutto, quanto sarebbe noioso il nostro pianeta se avessimo tutti lo stesso aspetto e agissimo tutti allo stesso modo? La risposta è “molto”. Negli ultimi anni ci si è impegnati tanto a non emarginare nessuno. In alcune zone il successo è stato più grande che in altre, ma il messaggio generale è chiaro: non perché qualcuno è diverso dalla “normalità” allora è meno capace degli altri. Basta chiederlo a Kennedy Garcia, una ragazza che i Dottori hanno suggerito venisse messa in un istituto quando era solo una neonata. Kennedy è di Colorado Springs, in Colorado, ed ha la sindrome di Down. Secondo Metro, i Dottori ... Leggi su it.newsner (Di lunedì 7 febbraio 2022) Celebrare la diversità e le differenze tra le persone del mondo dovrebbe essere normale, indipendentemente dal paese o dalla società in cui si vive.tutto, quanto sarebbe noioso il nostro pianeta se avessimo tutti lo stesso aspetto e agissimo tutti allo stesso modo? La risposta è “molto”. Negli ultimici si è impegnati tanto a non emarginare nessuno. In alcune zone il successo è stato più grande che in altre, ma il messaggio generale è chiaro: non perché qualcuno è diverso dalla “normalità” allora è meno capace degli altri. Basta chiederlo a Kennedy Garcia, una ragazza che ihanno suggerito venisse messa in unquando era solo una neonata. Kennedy è di Colorado Springs, in Colorado, ed ha ladi. Secondo Metro, i...

Advertising

amaryllide1 : RT @tenedeviandare: @PatricDomen @byoblu Dottori leccaculi ed ebeti che volevano intubarlo per salvarlo ma lui non ha voluto e così big Pha… - tenedeviandare : @PatricDomen @byoblu Dottori leccaculi ed ebeti che volevano intubarlo per salvarlo ma lui non ha voluto e così big… -