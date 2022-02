Dorothea Wierer insegue la prima medaglia olimpica individuale (Di lunedì 7 febbraio 2022) Dorothea Wierer è l’atleta italiana più premiata nel biathlon e ha grandi speranze di aggiungere al suo prestigioso curriculum un successo individuale ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. La 31enne è l’unica biatleta italiana a vincere un titolo mondiale, la prima biatleta italiana a vincere una Coppa del Mondo assoluta Crystal Globe e l’unica biatleta italiana a vincere più medaglie olimpiche, dopo il bronzo a staffetta mista a PyeongChang 2018 e Soci 2014. L’appassionata di fitness all’aperto è anche una star sui social media con oltre 600.000 follower su Instagram. Chi è Dorothea Wierer Nata a Brunico-Bruneck in Italia e alla sua terza Olimpiade invernale, Wierer arriva a Pechino 2022 in buona forma, dopo aver ottenuto la sua prima ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 7 febbraio 2022)è l’atleta italiana più premiata nel biathlon e ha grandi speranze di aggiungere al suo prestigioso curriculum un successoai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. La 31enne è l’unica biatleta italiana a vincere un titolo mondiale, labiatleta italiana a vincere una Coppa del Mondo assoluta Crystal Globe e l’unica biatleta italiana a vincere più medaglie olimpiche, dopo il bronzo a staffetta mista a PyeongChang 2018 e Soci 2014. L’appassionata di fitness all’aperto è anche una star sui social media con oltre 600.000 follower su Instagram. Chi èNata a Brunico-Bruneck in Italia e alla sua terza Olimpiade invernale,arriva a Pechino 2022 in buona forma, dopo aver ottenuto la sua...

