Don Matteo 13: quando inizia, anticipazioni, trama e cast della nuova stagione (Di lunedì 7 febbraio 2022) Torna in tv Don Matteo, una delle fiction Rai più amate dal pubblico. La serie tv è arrivata alla tredicesima stagione, ma è sempre attuale e quest’anno lo sarà ancora di più, visto il cambio del protagonista: ci sarà infatti il passaggio del testimone da Terence Hill a Raoul Bova. E se aduna parte ci saranno i nostalgici che rimpiangeranno Terence Hill, saranno molti invece, di contro, quelli entusiasti dell’arrivo del bel Raul. Oltre all’avvicendamento, saranno tantissime le novità di questa stagione: alcune indiscrezioni sono già trapelate durante le riprese. Don Matteo 13: quando inizia Sono tanti i fan che si chiedono quando andranno in onda le nuove puntate della serie Don Matteo. La curiosità di vedere Raul Bova nei panni che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 7 febbraio 2022) Torna in tv Don, una delle fiction Rai più amate dal pubblico. La serie tv è arrivata alla tredicesima, ma è sempre attuale e quest’anno lo sarà ancora di più, visto il cambio del protagonista: ci sarà infatti il passaggio del testimone da Terence Hill a Raoul Bova. E se aduna parte ci saranno i nostalgici che rimpiangeranno Terence Hill, saranno molti invece, di contro, quelli entusiasti dell’arrivo del bel Raul. Oltre all’avvicendamento, saranno tantissime le novità di questa: alcune indiscrezioni sono già trapelate durante le riprese. Don13:Sono tanti i fan che si chiedonoandranno in onda le nuove puntateserie Don. La curiosità di vedere Raul Bova nei panni che ...

