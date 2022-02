Domenica In, Gianni Morandi e Teo Teocoli baciano Mara Venier: «Oggi siamo tutti pazzi!» (Di lunedì 7 febbraio 2022) Atmosfera (fin troppo) allegra a Domenica In – Speciale Sanremo. I primi a dare spettacolo sono la conduttrice Mara Venier e l’amico Gianni Morandi. Il cantante emiliano, giunto terzo col brano scritto da Jovanotti Apri tutte le porte, ha abbracciato calorosamente l’amica. La conduttrice incalza così Gianni Morandi: «Ma neanche mi saluti, dopo tutto quello che c’è stato tra noi?». Il riferimento è ad una fiction in cui i due erano stati protagonisti nel ruolo di una coppia di coniugi (La voce del cuore), ed ecco che il cantante ha baciato all’improvviso una incredula Mara Venier tra gli applausi del pubblico in studio. «Ma sei pazzo? Ti ho lasciato tutto il rossetto sulle labbra», esclama la conduttrice, anche un po’ imbarazzata per ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 7 febbraio 2022) Atmosfera (fin troppo) allegra aIn – Speciale Sanremo. I primi a dare spettacolo sono la conduttricee l’amico. Il cantante emiliano, giunto terzo col brano scritto da Jovanotti Apri tutte le porte, ha abbracciato calorosamente l’amica. La conduttrice incalza così: «Ma neanche mi saluti, dopo tutto quello che c’è stato tra noi?». Il riferimento è ad una fiction in cui i due erano stati protagonisti nel ruolo di una coppia di coniugi (La voce del cuore), ed ecco che il cantante ha baciato all’improvviso una incredulatra gli applausi del pubblico in studio. «Ma sei pazzo? Ti ho lasciato tutto il rossetto sulle labbra», esclama la conduttrice, anche un po’ imbarazzata per ...

