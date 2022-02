DIRETTA| Studenti oppositivi: come resistere alla loro onda d’urto? Lo SPECIALE con lo psicopedagogista Stefano Rossi (Di lunedì 7 febbraio 2022) Nuovo appuntamento con Stefano Rossi, psicopedagogista direttore del Centro Didattica Cooperativa, per il ciclo di incontri “La scuola ferita: pensieri e strumenti per insegnare oggi”. Lunedì 7 febbraio alle ore 21 si parla di Studenti oppositivi e delle difficoltà che si incontrano a scuola per gestire tali situazioni. L'articolo DIRETTA Studenti oppositivi: come resistere alla loro onda d’urto? Lo SPECIALE con lo psicopedagogista Stefano Rossi . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 7 febbraio 2022) Nuovo appuntamento condirettore del Centro Didattica Cooperativa, per il ciclo di incontri “La scuola ferita: pensieri e strumenti per insegnare oggi”. Lunedì 7 febbraio alle ore 21 si parla die delle difficoltà che si incontrano a scuola per gestire tali situazioni. L'articolo? Locon lo

Advertising

poliziadistato : #SaferInternetDay Parte domani il nuovo tour #cuoriconnessi #PoliziaPostale insieme a @UnieuroNews e studenti in c… - TV7Benevento : SAFER INTERNET DAY 2022: ATTESI OLTRE 200.000 STUDENTI ALLA DIRETTA STREAMING DI CUORICONNESSI -… - MarsicaW : SAFER INTERNET DAY 2022: ATTESI OLTRE 200.000 STUDENTI ALLA DIRETTA STREAMING DI CUORICONNESSI… - InformaCalabria : #Società - Torna #cuoriconnessi, l'evento di @poliziadistato e @UnieuroNews per sensibilizzare e informare genitori… - GiovanniMario12 : RT @poliziadistato: #SaferInternetDay Parte domani il nuovo tour #cuoriconnessi #PoliziaPostale insieme a @UnieuroNews e studenti in colle… -