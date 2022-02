Di nuovo Kanye West contro Kim Kardashian, dal Tik Tok della figlia alla presunta taglia: cos’è successo (Di lunedì 7 febbraio 2022) La querelle di Kanye West contro Kim Kardashian continua, sempre a colpi di social, con Ye che accusa la (quasi) ex moglie di aver messo in giro voci, a suo dire, infondate. Il rapper e imprenditore si è sfogato ieri mattina – domenica 6 febbraio – sul suo profilo Instagram pubblicando un post a caratteri tutti maiuscoli e senza punteggiatura, un flusso di coscienza con attribuzioni pesanti. Il retroscena La scorsa settimana Kanye West e Kim Kardashian si sono nuovamente scontrati in absentia, con post al vetriolo e frecciatine, su una questione che riguarda la figlia North West. Secondo il rapper e imprenditore, la ragazzina non dovrebbe utilizzare Tik Tok e la sua posizione è emersa sia nei post pubblicati sui social che in ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 7 febbraio 2022) La querelle diKimcontinua, sempre a colpi di social, con Ye che accusa la (quasi) ex moglie di aver messo in giro voci, a suo dire, infondate. Il rapper e imprenditore si è sfogato ieri mattina – domenica 6 febbraio – sul suo profilo Instagram pubblicando un post a caratteri tutti maiuscoli e senza punteggiatura, un flusso di coscienza con attribuzioni pesanti. Il retroscena La scorsa settimanae Kimsi sono nuovamente scontrati in absentia, con post al vetriolo e frecciatine, su una questione che riguarda laNorth. Secondo il rapper e imprenditore, la ragazzina non dovrebbe utilizzare Tik Tok e la sua posizione è emersa sia nei post pubblicati sui social che in ...

