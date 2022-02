“Detto Fatto”: arrosto al sale di Luca Natalini (Di martedì 8 febbraio 2022) Il tutor Luca Natalini, protagonista dello spazio dedicato alla cucina, all’interno del programma condotto da Bianca Guaccero su Rai2, Detto Fatto, ha proposto l’arrosto al sale. Di seguito ingredienti e procedimento. Ingredienti 1 kg filetto di manzo, 150 g salvia, 2 spicchi d’aglio, olio evo Pasta di sale: 500 g farina, 250 g sale fino, 50 g sale grosso, 2 albumi, 2 uova 200 g tuorli, 200 ml panna Procedimento Prepariamo la pasta di sale: in una ciotola, mettiamo farina, sale fino e sale grosso e misceliamo, aggiungiamo gli albumi e le uova intere e lavoriamo fino ad ottenere un panetto omogeneo. Scaldiamo per bene una padella con un filo d’olio. Mettiamo a sigillare il filetto ... Leggi su fattidigossip (Di martedì 8 febbraio 2022) Il tutor, protagonista dello spazio dedicato alla cucina, all’interno del programma condotto da Bianca Guaccero su Rai2,, ha proposto l’al. Di seguito ingredienti e procedimento. Ingredienti 1 kg filetto di manzo, 150 g salvia, 2 spicchi d’aglio, olio evo Pasta di: 500 g farina, 250 gfino, 50 ggrosso, 2 albumi, 2 uova 200 g tuorli, 200 ml panna Procedimento Prepariamo la pasta di: in una ciotola, mettiamo farina,fino egrosso e misceliamo, aggiungiamo gli albumi e le uova intere e lavoriamo fino ad ottenere un panetto omogeneo. Scaldiamo per bene una padella con un filo d’olio. Mettiamo a sigillare il filetto ...

