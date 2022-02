Detenuto "radicalizzato" evaso ad Avellino preso in Francia

Advertising

rep_napoli : Arrestato in Francia il detenuto 'radicalizzato' evaso da Avellino [aggiornamento delle 09:24] - LaCittaSalerno : +++ IL FATTO +++ Detenuto radicalizzato evaso da carcere campano catturato in Francia LEGGI QUI -->… -

Ultime Notizie dalla rete : Detenuto radicalizzato

Agenzia ANSA

Kalifi è stato condannato a una pena passata in giudicato per traffico di stupefacenti ma soprattutto era segnalato come sospetto. Nei suoi confronti è stato emesso un mandato di ...... non si può seguire ogni singolo24 ore al giorno. Quindi diventa prioritario ... I casi più clamorosi e drammatici sono quello dell'exradicale Usman Khan, che nel 2019 ha ...Kalifi è stato condannato a una pena passata in giudicato per traffico di stupefacenti ma soprattutto era segnalato come sospetto radicalizzato. Nei suoi confronti è stato emesso un mandato di ...Kalifi è stato condannato a una pena passata in giudicato per traffico di stupefacenti ma soprattutto era segnalato come sospetto radicalizzato. Nei suoi confronti è stato emesso un mandato di arresto ...