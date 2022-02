Despar a sostegno di Airc “Arance rosse per la Ricerca”

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Bologna – Per il secondo anno consecutivo il Consorziopartecipa all’iniziativa di Fondazionedenominata “per la”, che raccoglie fondi per lasul cancro e promuove scelte sane per la salute e il benessere delle persone. Quest’anno protagoniste dell’iniziativa in casasaranno le“Passo dopo Passo”, marchio proprietario che identifica i prodotti di filiera controllata, nel segno della qualità per i consumatori. Per ogni acquisto di una reticella da 2,5 kg di“Passo dopo Passo”,devolverà ad50 centesimi. L’iniziativa ha avuto inizio i primi giorni di febbraio e durerà due settimane; sarà attiva in tantissimi ...

