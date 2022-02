“Delia? Spero non arrivi in finale! L’amicizia con Soleil è strategia” | l’affondo di Jessica al GF Vip

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 7 febbraio 2022) L’atteggiamento diDuran comincia a infastidire alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip. Manila, dopo aver parlato con la moglie di Alex Belli, ha ascoltato il nuovo sfogo diSelassiè.contro: “nonin” “L’avvicinamento tra? Ci credo poco, secondo me è. Sole ci parla per... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.