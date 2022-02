Delia e Soleil si chiariscono al GF Vip: la decisione della Duran (VIDEO) (Di lunedì 7 febbraio 2022) In queste ore c’è stato un chiarimento tra Delia Duran e Soleil Sorge nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo essersi fatte la guerra, sia da lontano sia dal vivo, le due donne hanno trovato finalmente un punto d’incontro. A seguito del confronto, poi, la Duran ha preso una decisione molto importante in merito al suo matrimonio con Alex Belli. La decisione di Delia Duran sulla fine del matrimonio con Alex Belli Lo show tra Alex, Delia e Soleil continua a tenere banco. Di recente, però, tra le due donne pare si sia venuta a creare una pace inaspettata. Le protagoniste, infatti, si sono ritagliate un momento tutto loro Durante il quale si sono confrontate in merito a quello che è accaduto nella casa ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 7 febbraio 2022) In queste ore c’è stato un chiarimento traSorge nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo essersi fatte la guerra, sia da lontano sia dal vivo, le due donne hanno trovato finalmente un punto d’incontro. A seguito del confronto, poi, laha preso unamolto importante in merito al suo matrimonio con Alex Belli. Ladisulla fine del matrimonio con Alex Belli Lo show tra Alex,continua a tenere banco. Di recente, però, tra le due donne pare si sia venuta a creare una pace inaspettata. Le protagoniste, infatti, si sono ritagliate un momento tutto lorote il quale si sono confrontate in merito a quello che è accaduto nella casa ...

